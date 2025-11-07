Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Беспрозванных назвал финансовые приоритеты на 2026 год

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провёл встречу с руководителями депутатских фракций и комитетов областного парламента, где в формате «нулевого чтения» обсудили проект бюджета на 2026 год и плановый период до 2028-го.

Источник: Янтарный край

Главные параметры финансового документа остаются социально ориентированными: более половины расходов направят на поддержку жителей региона, развитие инфраструктуры, благоустройство и экономику. «Приоритеты не меняются — это люди, инфраструктура и экономика. Прошу внимательно рассмотреть проект и передать предложения, чтобы в итоговом документе отразить всё, что волнует наших жителей», — подчеркнул губернатор.

Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин отметил, что депутатов и правительство региона объединяет общий подход: в центре внимания должны оставаться интересы населения и социальные статьи бюджета.

Как уточнили в правительстве, доходная часть региональной казны в 2026 году вырастет почти на 3 миллиарда рублей и составит 145,2 миллиарда.