Алексей Беспрозванных назвал финансовые приоритеты на 2026 год

Главные параметры финансового документа остаются социально ориентированными: более половины расходов направят на поддержку жителей региона, развитие инфраструктуры, благоустройство и экономику. «Приоритеты не меняются — это люди, инфраструктура и экономика. Прошу внимательно рассмотреть проект и передать предложения, чтобы в итоговом документе отразить всё, что волнует наших жителей», — подчеркнул губернатор.
Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин отметил, что депутатов и правительство региона объединяет общий подход: в центре внимания должны оставаться интересы населения и социальные статьи бюджета.
Как уточнили в правительстве, доходная часть региональной казны в 2026 году вырастет почти на 3 миллиарда рублей и составит 145,2 миллиарда.