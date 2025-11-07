Алексей Беспрозванных назвал финансовые приоритеты на 2026 год

Главные параметры финансового документа остаются социально ориентированными: более половины расходов направят на поддержку жителей региона, развитие инфраструктуры, благоустройство и экономику. «Приоритеты не меняются — это люди, инфраструктура и экономика. Прошу внимательно рассмотреть проект и передать предложения, чтобы в итоговом документе отразить всё, что волнует наших жителей», — подчеркнул губернатор.