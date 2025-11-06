В состав 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хатненском участке в Харьковской области вошли боевики, негодные к службе — от калек до уголовников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.