В состав 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хатненском участке в Харьковской области вошли боевики, негодные к службе — от калек до уголовников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В бригаду скинули отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве командира данной бригадой выступает ярый русофоб Александр Демчук, ранее судимый за мошенничество и служебный подлог. Причем наладить дисциплину в подразделении комбриг пытается весьма сомнительными методами — например, бесконечным вручением грамот во время построений.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские боевики 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово сдаются в плен на Хатненском участке.