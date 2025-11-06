Казахстан может присоединиться к «соглашениям Авраама»

В ходе встречи планируется телефонный разговор президентов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого Трамп и Токаев объявят ему о решении Астаны. Axiоs отмечает, что отношения между Казахстаном и Израилем существуют уже более 30 лет. По словам источника, нынешний шаг скорее символичен и призван подчеркнуть, что «соглашения Авраама» — это инициатива США, направленная на развитие сотрудничества Израиля с арабскими и мусульманскими странами.