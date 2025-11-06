Трамп заявил, что получил приглашение от Моди посетить Индию

Глава США Дональд Трамп заявил, что получил официальное приглашение посетить Индию от премьер-министра Нарендры Моди.
«Он мой друг, мы говорили, он хочет, чтобы я приехал туда. Мы разберемся. Премьер-министр Моди — отличный человек. Я поеду в следующем году», — сказал Трамп в четверг, выступая в Белом доме.
Это заявление последовало за недавней встречей лидеров на международном саммите, где они обсуждали будущее сотрудничество между двумя странами. Трамп акцентировал внимание на дружеских отношениях, установившихся между ним и индийским премьером, и отметил общую заинтересованность в усилении стратегического партнерства.
Ранее Трамп назвал Моди «самым симпатичным парнем» на саммите АТЭС в Южной Корее.