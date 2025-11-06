Трамп собирается посетить Индию в 2026 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем году собирается посетить Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.
«Он мой друг, мы говорили, он хочет, чтобы я приехал туда», — сказал Трамп в Белом доме в четверг, назвав Моди отличным человеком.
Напомним, на саммите АТЭС в Южной Корее Трамп назвал Моди «самым симпатичным парнем».
Издание Bloomberg, между тем, писало, что индийский премьер не поехал на саммит, чтобы избежать встречи с лидером США.
