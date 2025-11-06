Ричмонд
Трамп собирается посетить Индию в 2026 году

Президент США заявил, что Нарендра Моди пригласил его посетить Индию.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в будущем году собирается посетить Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

«Он мой друг, мы говорили, он хочет, чтобы я приехал туда», — сказал Трамп в Белом доме в четверг, назвав Моди отличным человеком.

Напомним, на саммите АТЭС в Южной Корее Трамп назвал Моди «самым симпатичным парнем».

Издание Bloomberg, между тем, писало, что индийский премьер не поехал на саммит, чтобы избежать встречи с лидером США.

