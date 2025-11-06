Глава администрации Рязани ушёл в отставку по собственному желанию

Артёмов сказал, что решение далось ему непросто, но выразил уверенность, что город продолжить развиваться и без него на этом посту, а намеченные планы и проекты будут выполнены качественно и в срок. Он пообещал и дальше помогать Рязани и её жителям в пределах своих возможностей.
«Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани», — написал он.
Виталий Артёмов был назначен главой администрации в ноябре 2023 года решением городской думы по итогам конкурса. Таким образом, его каденция фактически завершилась спустя примерно год после вступления в должность.
Кстати, в октябре Виталия Артёмова временно отстраняли от исполнения должностных обязанностей из-за проверки достоверности представленных им сведений о доходах, которая закончится до 20.12.2025 г. включительно. Решение было принято по распоряжению рязанского губернатора Павла Малкова.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.