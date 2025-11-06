Ричмонд
Глава администрации Рязани ушёл в отставку по собственному желанию

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов объявил об уходе с поста по собственному желанию. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Артёмов сказал, что решение далось ему непросто, но выразил уверенность, что город продолжить развиваться и без него на этом посту, а намеченные планы и проекты будут выполнены качественно и в срок. Он пообещал и дальше помогать Рязани и её жителям в пределах своих возможностей.

«Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани», — написал он.

Виталий Артёмов был назначен главой администрации в ноябре 2023 года решением городской думы по итогам конкурса. Таким образом, его каденция фактически завершилась спустя примерно год после вступления в должность.

Кстати, в октябре Виталия Артёмова временно отстраняли от исполнения должностных обязанностей из-за проверки достоверности представленных им сведений о доходах, которая закончится до 20.12.2025 г. включительно. Решение было принято по распоряжению рязанского губернатора Павла Малкова.

