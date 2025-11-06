Глава администрации Рязани ушёл в отставку по собственному желанию

Артёмов сказал, что решение далось ему непросто, но выразил уверенность, что город продолжить развиваться и без него на этом посту, а намеченные планы и проекты будут выполнены качественно и в срок. Он пообещал и дальше помогать Рязани и её жителям в пределах своих возможностей.