Глава МИД Польши обвинил Израиль в прослушке с помощью скандального ПО Pegasus

Сикорский пояснил, что уже выступил в качестве потерпевшего и дал показания Национальной прокуратуре, где рассматривается дело о незаконном использовании программы Pegasus.
«Надеюсь, что виновные в применении кибероружия против политических оппонентов будут привлечены к ответственности», — заключил он.
ПО Pegasus было создано израильской компанией NSO Group, которая изначально позиционировала его как инструмент для противодействия терроризму и преступности. Функционал программы позволяет получать доступ к сообщениям, фотографиям, электронной почте, контактам и геолокационным данным, а также тайно записывать телефонные разговоры и собирать информацию из популярных мессенджеров.
Ранее Сикорский спровоцировал международный скандал, заявив, что польские власти могут быть вынуждены задержать российского лидера по решению суда для МУС. Кроме того, он допустил возможность подрыва украинскими военными нефтепровода «Дружба».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.