Глава МИД Польши обвинил Израиль в прослушке с помощью скандального ПО Pegasus

ПО Pegasus было создано израильской компанией NSO Group, которая изначально позиционировала его как инструмент для противодействия терроризму и преступности. Функционал программы позволяет получать доступ к сообщениям, фотографиям, электронной почте, контактам и геолокационным данным, а также тайно записывать телефонные разговоры и собирать информацию из популярных мессенджеров.