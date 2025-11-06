Стало известно, кто упал в обморок в Овальном кабинете на мероприятии с Трампом

В Овальном кабинете Белого дома на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа в обморок упал директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk, которая производит препарат для похудения «Оземпик», Гордон Финдлей.
В какой-то момент встречи главе компании резко стало плохо, когда обсуждали снижение цен на препараты для похудения. По некоторым данным, администратор центров Medicare и Medicaid Services Мехмет Оз, возможно, помог руководителю фармкомпании опуститься на пол, не дав мужчине удариться головой.
По словам американского президента, программы Medicare и Medicaid покроют стоимость «Оземпика» для миллионов пациентов, страдающих ожирением. Стоимость препарата снизится в 27 раз с 1350 до 50 долларов.
Как писал сайт KP.RU, в июне агентство Bloomberg сообщило, что Европейский фармакологический регулятор выявил крайне редкий побочный эффект у двух препаратов для лечения диабета и ожирения — «Оземпик» и «Вегови» компании Novo Nordisk. Отмечалось, что комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид, из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва. Данное редкое заболевание глаз может привести к потере зрения. Такой побочный эффект может возникнуть у одного человека из 10 тысяч, принимающих препарат.