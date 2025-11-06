Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги

Лукашенко сказал о начальниках, которые платят госденьги любовникам и любовницам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая новый мост в Мозыре, спросил у начальников дорожной отрасли о любовниках и любовницах, которым те отстегивают государственные деньги. Слова главы республики приводит БелТА.

Лукашенко напомнил, что Комитет государственного контроля работает по фактам коррупции и воровства в отрасли дорожного строительства Беларуси. Об этом 5 ноября Лукашенко доложил глава КГК Василий Герасимов.

«Эти тоже воруют», — сказал Лукашенко.

Президент раскрыл эту схему:

«У нас есть частные предприятия, у которых есть техника. Асфальтоукладчики, катки, погрузчики, экскаваторы. Ваши начальники (организаций дорожного строительства. — Ред.) арендуют эту технику. А зачем? В три-пять раз дороже. Сразу настораживает».

Александр Лукашенко задался вопросами на этот счет:

«Ты чего эту технику арендуешь, в пять раз дороже платишь? Да ты, построив этот мост, мог бы заработать деньги и купить асфальтоукладчик или каток, экскаватор или погрузчик. Ты не сделал. Почему?».

Добавил руководитель страны и еще одну деталь:

«А кому вы платите? Какие у вас там любовники, любовницы и прочие, которым вы деньги отстегиваете?! Ну если хотите любовницу, вы тогда из своего кармана платите. Что ж в дорогу загнали — в себестоимость (экономисты понимают)».

Президент сказал, что бюджет не должен страдать от таких ситуаций, и напомнил:

«Будет жесточайший спрос. Я всегда говорил, и гомельчане меня поддерживали: коррупция — это ржавчина, которая разъедает любую экономику».

Лукашенко прямо сказал, говоря об отрасли дорожного строительства:

«Готовьтесь».

Ранее министр образования Андрей Иванец обещал апробацию нового двухнедельного меню в школах Минска после каникул и назвал две причины, по которым детям не нравится еда в школьных столовых.

Еще мы писали, что Минсвязи Беларуси заявило о штрафах, которые операторы связи будут получать за некачественные услуги и низкую скорость интернета.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше