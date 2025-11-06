Лукашенко сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги

Президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая новый мост в Мозыре, спросил у начальников дорожной отрасли о любовниках и любовницах, которым те отстегивают государственные деньги. Слова главы республики приводит БелТА.
Лукашенко напомнил, что Комитет государственного контроля работает по фактам коррупции и воровства в отрасли дорожного строительства Беларуси. Об этом 5 ноября Лукашенко доложил глава КГК Василий Герасимов.
«Эти тоже воруют», — сказал Лукашенко.
Президент раскрыл эту схему:
«У нас есть частные предприятия, у которых есть техника. Асфальтоукладчики, катки, погрузчики, экскаваторы. Ваши начальники (организаций дорожного строительства. — Ред.) арендуют эту технику. А зачем? В три-пять раз дороже. Сразу настораживает».
Александр Лукашенко задался вопросами на этот счет:
«Ты чего эту технику арендуешь, в пять раз дороже платишь? Да ты, построив этот мост, мог бы заработать деньги и купить асфальтоукладчик или каток, экскаватор или погрузчик. Ты не сделал. Почему?».
Добавил руководитель страны и еще одну деталь:
«А кому вы платите? Какие у вас там любовники, любовницы и прочие, которым вы деньги отстегиваете?! Ну если хотите любовницу, вы тогда из своего кармана платите. Что ж в дорогу загнали — в себестоимость (экономисты понимают)».
Президент сказал, что бюджет не должен страдать от таких ситуаций, и напомнил:
«Будет жесточайший спрос. Я всегда говорил, и гомельчане меня поддерживали: коррупция — это ржавчина, которая разъедает любую экономику».
Лукашенко прямо сказал, говоря об отрасли дорожного строительства:
«Готовьтесь».
