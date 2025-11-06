Ричмонд
Депутаты приняли отставку главы района, которого матом уволил губернатор Федорищев

Собрание представителей Кинельского района Самарской области официально утвердило отставку главы муниципалитета Юрия Жидкова. Соответствующее решение опубликовано на портале Самарской губернской думы.

В документе указано, что отставка была принята на основании заявления Жидкова по собственному желанию. Поводом для увольнения стал инцидент 14 октября, когда губернатор Вячеслав Федорищев в резкой форме и с матом отчитал главу района за состояние социальных объектов и мемориального камня с повреждённой табличкой, назвав это пренебрежением к истории Великой Отечественной войны.

После конфликта Жидков находился на лечении в больнице. Полномочия главы района временно перешли к первому заместителю Дмитрию Григошкину, а на его должность уже объявлен новый конкурс.

Позже Федорищев извинился за грубое высказывание. В Кремле не стали комментировать ситуацию.

Юрию Жидкову 60 лет. Пост главы Кинельского района он занимал с 2020 года.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

