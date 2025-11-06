Депутаты приняли отставку главы района, которого матом уволил губернатор Федорищев

В документе указано, что отставка была принята на основании заявления Жидкова по собственному желанию. Поводом для увольнения стал инцидент 14 октября, когда губернатор Вячеслав Федорищев в резкой форме и с матом отчитал главу района за состояние социальных объектов и мемориального камня с повреждённой табличкой, назвав это пренебрежением к истории Великой Отечественной войны.
После конфликта Жидков находился на лечении в больнице. Полномочия главы района временно перешли к первому заместителю Дмитрию Григошкину, а на его должность уже объявлен новый конкурс.
Позже Федорищев извинился за грубое высказывание. В Кремле не стали комментировать ситуацию.
Юрию Жидкову 60 лет. Пост главы Кинельского района он занимал с 2020 года.
