Украина ввела санкции против работающих в Арктике компаний из РФ

Санкции введены в отношении 18 физических и 36 юридических лиц.

Источник: Аргументы и факты

Украина приняла решение о введении санкций против 36 российских компаний, которые занимаются добычей ресурсов в Арктике. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Из опубликованного указа следует, что санкции введены в отношении 18 физических и 36 юридических лиц, которые обеспечивают добычу и экспорт российских энергоресурсов, а также производят военно-инженерную технику.

Кроме того, санкции коснулись компаний, которые занимаются промышленными исследованиями, производством сырьевой продукции, поставками угля на экспорт через морские транспортные пути.

Так, в соответствующий перечень, в частности, вошли «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Петербургский тракторный завод», «Ямалтрансстрой», «Бурэнерго» и ряд других российских компаний.

