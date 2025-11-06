Уиткофф: дипломатический путь урегулирования приведет к росту сторон

Стороны конфликта на Украине в определенный момент осознают, что перейти к экономическому росту им позволит дипломатический способ урегулирования, считает спецпосланник США Стивен Уиткофф.
На бизнес-форуме в Майами он заявил, что обе стороны конфликта в определенный момент осознают, что урегулирование кинетическим путем является плохим вариантом. После этого они смогут двигаться к росту, отметил Уиткофф.
По его словам, президент США Дональд Трамп проявляет постоянный интерес к процессу разрешения украинского кризиса.
Американский постпред при ООН Майк Уолтц заявлял, что США ждут помощи со стороны мирового сообщества в усилиях по урегулированию украинского конфликта.