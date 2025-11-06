Ричмонд
Топ-менеджер производителя «Оземпика» упал в обморок на встрече с Трампом

Во время встречи в Белом доме, посвящённой снижению цен на лекарства, один из участников потерял сознание. Мероприятие пришлось срочно приостановить. Инцидент произошёл на глазах у президента США Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

Участник совещания с Трампом потерял сознание прямо в Овальном кабинете. Видео © Х / atrupar.

«Господи, один из подхалимов Трампа только что отключился, и всё оборвалось», — написал журналист Аарон Рупар на платформе Х.

Как сообщает Fox News, сознание потерял топ-менеджер датской фармкомпании Novo Nordisk (производитель «Оземпика») Гордон Финдли. В Белом доме уточнили, что его жизни ничего не угрожает. Причину обморока бизнесмена не раскрывают.

Ранее учёные выяснили, для кого «Оземпик» будет совершенно бесполезен. Исследователи объяснили, что препарат снижает биологический голод, но бессилен перед мощными психологическими триггерами — стрессом, скукой, тревогой.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

