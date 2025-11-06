Путин одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов в России

Уже тогда спикер Госдумы заявил, что глава государства поддерживает эту инициативу. Кроме того, Володин сослался на опрос, проведенный среди подписчиков его канала. Он отметил, что из 265 тысяч человек, которые выразили свое мнение по этому поводу, 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.