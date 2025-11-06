Шведский аэропорт Гетеборг-Ландветтер приостановил работу из-за БПЛА

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объект, похожий на беспилотник, был замечен над аэропортом Гетеборг-Ландветтер в 20 км к востоку от города Гетеборг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.
На данный момент авиасообщение приостановлено.
По информации газеты, очевидец якобы заметил БПЛА около 18.00 по местному времени (20.00 по мск). «Я понял, что это дрон, потому что он был очень маленьким и с огнями», — заявил Aftonbladet мужчина, снявший объект на камеру.
В аэропорту Гетеборг-Ландветтер подтвердили приостановку работы.
«Аэропорт временно закрыт», — заявили в справочной службе аэропорта, не уточнив причину закрытия. Там также отметили, что семь следовавших сюда рейсов отправили на посадку в аэропорт шведского города Мальме и международный аэропорт Копенгагена. Собеседник агентства не уточнил, через какое время аэропорт Гетеборг-Ландветтер может возобновить работу.
В свою очередь, источник в диспетчерской службе Швеции пояснил, что, несмотря на временное закрытие воздушного пространства в районе аэропорта, транзитные полеты самолетов в районе Гетеборга не прекращались. -0-