Трамп утверждает, что Индия в основном прекратила закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия фактически прекратила закупку нефти у России. Такое заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Индийские компании в основном прекратили покупать нефть у России», — сказал Трамп во время онлайн-трансляции, организованной Белым домом.

Кроме того, президент США подтвердил свои намерения посетить Индию. Он добавил, что переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговым вопросам движутся в правильном направлении.

Ранее в октябре Трамп уже заявлял, что Индия «почти» прекратит закупку российской нефти к концу 2025 года. По его словам, остановить этот процесс невозможно. При этом аналитики считают, что Индия продолжит закупки нефти у РФ. Также агентство Reuters опровергло заявление США о сокращении импорта российского «чёрного золота».

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

