Трамп утверждает, что Индия в основном прекратила закупать нефть у России

Ранее в октябре Трамп уже заявлял, что Индия «почти» прекратит закупку российской нефти к концу 2025 года. По его словам, остановить этот процесс невозможно. При этом аналитики считают, что Индия продолжит закупки нефти у РФ. Также агентство Reuters опровергло заявление США о сокращении импорта российского «чёрного золота».