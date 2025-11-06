Казахстан планирует присоединиться к «Авраамовым соглашениям» с Израилем

Казахстан намерен присоединиться к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем, передает агентство Axios со ссылкой на официальных представителей администрации США.
Уточняется, что данный шаг призван актуализировать соглашения в качестве платформы для взаимодействия между Израилем и арабскими и мусульманскими странами при координации Соединенных Штатов.
Как заявил высокопоставленный американский чиновник, соответствующий шаг Астаны станет началом пути к восстановлению позиций Израиля в арабском и мусульманском мире. Собеседник агентства подчеркнул, что вхождение ряда мусульманских стран в договоренности способно укрепить международную легитимность еврейского государства.
«Это станет шагом к тому, чтобы перевернуть страницу войны в Газе и двигаться вперед к большему миру и сотрудничеству в регионе», — заключил представитель Вашингтона.
Напомним, ранее сообщалось, что Армия Израиля объявила о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа после серии.