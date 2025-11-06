Ричмонд
Новый спикер Чехии снял флаг Украины с парламента в первый день на посту

В первый же день на посту спикера палаты депутатов Чехии Томио Окамура распорядился снять украинский флаг со здания парламента. Об этом он сам сообщил в соцсети X.

Источник: Life.ru

Томио Окамура убрал флаг Украины со здания парламента Чехии. Видео © Х / tomio_cz.

«Я только что добился того, чтобы украинский флаг сняли со здания палаты депутатов», — написал Окамура.

Помимо этого, новый спикер заявил о намерении пересмотреть разрешения на жительство для украинских беженцев в Чехии.

Ранее Life.ru писал, что украинские флаги убрали с фасада мэрии Парижа, где они висели с 2022 года. На их месте теперь развеваются французские триколоры и флаг Европейского союза.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.