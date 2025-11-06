Новый спикер Чехии снял флаг Украины с парламента в первый день на посту

Томио Окамура убрал флаг Украины со здания парламента Чехии. Видео © Х / tomio_cz.
«Я только что добился того, чтобы украинский флаг сняли со здания палаты депутатов», — написал Окамура.
Помимо этого, новый спикер заявил о намерении пересмотреть разрешения на жительство для украинских беженцев в Чехии.
Ранее Life.ru писал, что украинские флаги убрали с фасада мэрии Парижа, где они висели с 2022 года. На их месте теперь развеваются французские триколоры и флаг Европейского союза.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.