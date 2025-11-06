Брата Карла III официально раскороновали из-за связей с Эпштейном

Отныне Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не имеет права использовать обращение «Его Королевское Высочество» и титул принца. Это решение стало завершением многомесячного скандала, связанного с обвинениями в сексуальном насилии и связями с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном.
Напомним, что в 2022 году Эндрю уже лишили всех почётных воинских званий и покровительских функций, а в октябре 2025 года он добровольно отказался от титула герцога Йоркского по решению монарха. Кроме того, бывший член британской королевской семьи Эндрю Маунтбеттен-Виндзор будет лишён почётного звания вице-адмирала королевских ВМС.
