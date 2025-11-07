Пентагон: Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ после конфликта

«Считаю важным, чтобы Украина была вооружена в достаточной степени, дабы обеспечивать свою самооборону и служить в качестве заслуживающего доверия фактора сдерживания России даже по завершении войны», — говорится в письменных ответах Велеса-Грина на вопросы американских законодателей. Документ был подготовлен к слушаниям, посвященным рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Как отмечает кандидат на пост в Пентагоне, Вашингтон концентрирует внимание на «неотложных и крупных приоритетах в других регионах, особенно на защите континентальной части США и сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе». «В свете этого решением является, как подчеркивают президент [Трамп] и [американский военный] министр [Пит Хегсет], координация Европой усилий по вооружению Украины на постоянной основе», — утверждает Велес-Грин.
По его словам, «США продолжат оказывать критически важную, но ограниченную поддержку, в том числе за счет своего расширенного ядерного сдерживания, но ключевыми будут усилия Европы, направленные на то, чтобы гарантировать сдерживание России от провоцирования более широкой войны с НАТО». Европа должна взять на себя «основную ответственность» за «конвенциональную оборону» континента, а также «поддержку обороны Украины», заявляет чиновник.
Комментируя взаимодействие Москвы и Пекина, Велес-Грин отметил, что «у США есть различные инструменты, которые могут использоваться для ослабления сотрудничества между Россией и Китаем». При этом он не уточнил, о каких инструментах идет речь.