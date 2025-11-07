В Молдавии рассказали, сколько граждан страны живут в абсолютной бедности

Ранее эксперт по экономической политике IDIS Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемости в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.