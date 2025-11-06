Ричмонд
СБ ООН отменил санкции против временного президента Сирии и главы МВД

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, снимающую санкции с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Эти изменения касаются санкционных списков организации.

Источник: Life.ru

Соединенные Штаты подготовили этот документ. За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе Россия. Китай воздержался от голосования.

Как ранее сообщал Life.ru, США представили проект резолюции о снятии санкций с президента и министра внутренних дел Сирии накануне 5 ноября. После этого в ООН провели голосование.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

