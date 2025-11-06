Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»

В США считают, что решение Казахстана является первым шагом на пути к восстановлению утраченных израильских позиций.
Республика Казахстан изъявила желание стать участником «Авраамовых соглашений», предусматривающих установление дипломатических связей с Израилем. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из США.
«Хотя Астана и Тель-Авив поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать соглашения Авраама. Как рамку сотрудничества между Израилем, арабским и мусульманским миром под руководством Вашингтона», — заявил собеседник Axios.
По мнению многих экспертов, вступление большого числа государств с преобладающим мусульманским населением в соответствующие правоотношения способно содействовать укреплению международной легитимности на Ближнем Востоке. Ранее посредничество президента США Дональда Трампа в реализации «Соглашений Авраама» послужило один из критериев вручения американскому лидеру премии «Архитектор мира».