Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»

Республика Казахстан изъявила желание стать участником «Авраамовых соглашений», предусматривающих установление дипломатических связей с Израилем. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из США.

В США считают, что решение Казахстана является первым шагом на пути к восстановлению утраченных израильских позиций.

«Хотя Астана и Тель-Авив поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать соглашения Авраама. Как рамку сотрудничества между Израилем, арабским и мусульманским миром под руководством Вашингтона», — заявил собеседник Axios.

По мнению многих экспертов, вступление большого числа государств с преобладающим мусульманским населением в соответствующие правоотношения способно содействовать укреплению международной легитимности на Ближнем Востоке. Ранее посредничество президента США Дональда Трампа в реализации «Соглашений Авраама» послужило один из критериев вручения американскому лидеру премии «Архитектор мира».

