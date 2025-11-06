Ричмонд
Совбез ООН снял санкции с временного президента Сирии

Совет безопасности Организации Объединенных Наций снял санкции с президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба.

Источник: Reuters

Резолюцию подготовили США. За нее проголосовали 14 членов Совбеза ООН, включая Россию, из 15. Китай от голосования воздержался.

Как пишет Reuters, 10 ноября Ахмед аш-Шараа должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Санкции Совбеза ООН включали в себя запрет на поездки и заморозку активов.

Санкции Совбеза ООН действовали в отношении участников группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в РФ), в которой состоял Ахмед аш-Шараа. В декабре 2024 году к власти в Сирии пришли повстанцы.

