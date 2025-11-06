Совбез ООН снял санкции с временного президента Сирии

Санкции Совбеза ООН действовали в отношении участников группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в РФ), в которой состоял Ахмед аш-Шараа. В декабре 2024 году к власти в Сирии пришли повстанцы.