Трамп продолжит борьбу с преступностью в Нью-Йорке после победы демократа на выборах мэра города

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке после победы демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра города. Об этом передает РИА Новости.

«Если это преступники, мы хотим выдворить их. В идеале нам не пришлось бы этим заниматься, потому что он (Мамдани. — Прим. БЕЛТА) сам выдворил бы преступников. Но, похоже, что нет, нам придется выдворять преступников», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме, отвечая на вопрос, продолжатся ли рейды иммиграционной службы США в Нью-Йорке. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше