Bloomberg: в Норвегии начали расследование утечки данных о нобелевском лауреате

Управление национальной безопасности Норвегии занимается расследованием утечки информации о лауреате Нобелевской премии мира перед официальным объявлением победителя, сообщает Bloomberg. Глава Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен подтвердил эти данные.
Напомним, за несколько часов до объявления венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо лауреатом, на неё внезапно начали делать массовые онлайн-ставки. По мнению Харпвикена, такой резкий всплеск — вероятный признак кибершпионажа. Для расследования также привлекли внешних экспертов.
Нобелевский институт, который базируется в Осло, неоднократно становился целью кибератак, но это первый случай, когда активность на ставках за несколько часов до объявления указывала на истинного победителя. В декабре 2021 года, например, во время церемонии премий был совершен хакерский взлом сайтов Нобеля. В 2010 году после вручения премии китайскому правозащитнику Лю Сяобо институт также подвергся массовой атаке, при этом поддержкой ему тогда оказывало Управление национальной безопасности Норвегии.
Сайт KP.RU ранее сообщал, что в этом году лауреатом Нобелевской премии мира стала венесульский политик Мария Корина Мачадо. В 2009 году она основала оппозиционную либеральную партию «Воля и движение» и стала депутатом Нацассамблеи Венесуэлы.