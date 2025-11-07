Bloomberg: в Норвегии начали расследование утечки данных о нобелевском лауреате

Нобелевский институт, который базируется в Осло, неоднократно становился целью кибератак, но это первый случай, когда активность на ставках за несколько часов до объявления указывала на истинного победителя. В декабре 2021 года, например, во время церемонии премий был совершен хакерский взлом сайтов Нобеля. В 2010 году после вручения премии китайскому правозащитнику Лю Сяобо институт также подвергся массовой атаке, при этом поддержкой ему тогда оказывало Управление национальной безопасности Норвегии.