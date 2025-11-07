Срыв атак ВСУ под Андреевкой и Кондратовкой, 7 ноября.
Регулярные удары по личному составу противника вблизи Курской области продолжаются. Очередная попытка атаки была предпринята у Катериновки. Нехватка человеческого ресурса вынудила Киев перебросить на Сумщину 26-ю отдельную Днепровскую путевосстановительную бригаду. Группировка «Север» также сорвала попытки наступления подразделений ВСУ в районах Андреевки, Кондратовки и Варачина.
Прорыв на Запорожском направлении, 7 ноября.
По предварительной информации, село Сладкое перешло под контроль России. От этого населённого пункта менее 15 километров до Гуляйполя. Таким образом, нашим войскам удалось не просто перейти реку Янчур, а ещё и начать наступление после преодоления водной преграды.
Служба внешней разведки России предупреждает, что часть европейских стран провоцирует Киев совершить диверсию на Запорожской АЭС. Вся ответственность за случившееся будет переложена на Москву.
— Предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году. В связи с этим рассматривается вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны её ядерных реакторов. Во влиятельном британском НПО Chatham House уже просчитали последствия такой аварии, — заявили в СВР.
Расчёт РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Восток» уничтожил укреплённый район ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Купянский котёл, 7 ноября: ВСУ в окружении.
ВСУ удерживают в Купянске около 130 строений. Все попытки выйти из окружения заканчиваются безуспешно. Спастись пытались боевики 116-й механизированной бригады.
— Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобождён. Настроение у всех боевое, задачу выполним, — рассказал РИА «Новости» военнослужащий 121-го полка с позывным Лаврик.
Оставшийся личный состав противника продолжает репрессии в отношении мирных жителей. По информации уполномоченного по правам человека и ребёнка ВГА Харьковской области Виктории Колесник-Лавинской, вэсэушники промышляют мародёрством, уничтожают жилища горожан, зафиксированы случаи расправ.
— Они цепляются за последнюю возможность остаться на территории, запугивая жителей расправой, обвиняя их в пророссийской позиции. А люди, которые должны чувствовать свою защиту от местной власти, этой защиты не получают. Более того, местная власть курирует всё происходящее, — сообщила чиновница.
Ловушка в Покровске, 7 ноября: ВСУ в окружении, путь на Запорожье открыт.
Киев отчаянно пытается держаться за Красноармейск (Покровск). Дошло до того, что командование противника отправило две группы для того, чтобы водрузить флаг Украины над администрацией города. Одной из них удалось это сделать, но в итоге противник был уничтожен, а флаг убран. Какие последствия от такой тактики будут в дальнейшем, уже понимают на Украине.
— Пока наше внимание на Покровске, враг стремительно двигается по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге, — отметил боевик 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов.
Те, кто сложил оружие, теперь рассказывают в российском плену, что же действительно произошло с ними и как их начальство относилось к ним.
— Попали в окружение. Кругом лежат трёхсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет. БК нету. В подвалах, в блиндажах. Где приходилось, там прятались, — рассказал бывший военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Геннадий Чернадчук.
Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что у окружённых в Красноармейске и Димитрове (Мирнограде) есть только два пути: плен или гибель. Шансы на выход невелики.
— Подразделение ВСУ без приказа, цепочкой по лесополкам пытается вырваться в тыл. И «захистников» накрывает наша артиллерия, — прокомментировал одну из попыток выхода из Красноармейска военкор Александр Коц.
На севере ДНР у российских войск также успехи. ВС РФ продвигаются вдоль железной дороги и реки Бахмутка в Северске. Это южные окраины города. Эксперты отмечают, что сейчас задача наших войск — парализоваться снабжение ВСУ, что будет являться подготовкой к полномасштабному штурму.
ВСУ без рук и ног: как солдаты становятся инвалидами из-за американских стандартов.
The Telegraph UK утверждает, что украинские врачи проводят большое количество ампутаций. А проблема в стандартах, внедрённых на основе опыта войны США в Ираке и Афганистане.
— Когда в 2022 году Россия ввела войска, все американские рекомендации по уходу за ранеными на тактическом уровне (TCCC) были переведены на украинский. Но они были написаны совсем для другой войны, — объяснил экс-врач ВМС США, а сегодня волонтёр на Украине Ром Стивенс.
Четверть ампутаций происходит из-за неправильного использования жгута. В итоге украинцы остаются без рук и ног. Нередко хирурги делают так, что даже протез некуда установить. И вот те, кто остался без частей тела, могут сыграть ещё и важную политическую роль в будущем.
— Сама история и опыт предыдущих конфликтов — возьмем, к примеру, Первую мировую войну — учит, что вернувшиеся с войны инвалиды становятся очень влиятельной политической группой интересов. И я не вижу причин, почему в этот раз всё должно быть иначе, — считает медик британской армии Эдди Чалонер.
Коррупция на Украине: ФБР и НАБУ подозревают друга Зеленского в отмывании денег.
Ближайший соратник Владимира Зеленского может стать фигурантом расследования американского ФБР. Речь идёт о Тимуре Миндиче, с которым украинский диктатор знаком ещё по студии «Квартал 95». Друга Зеленского подозревают в отмывании денег. Кроме него правоохранители США заинтересовались ещё несколькими людьми.
Миндичем также занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины. По странному стечению обстоятельств, попытка ликвидировать НАБУ совпала с тем, что стало известно о прослушке в доме друга Зеленского. Сам же Миндич, говорится в материале украинских СМИ, пока продолжает жить обычной жизнью, в том числе перемещается через границу, что простые граждане Украины мужского пола сделать не могут.