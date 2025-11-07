Киев отчаянно пытается держаться за Красноармейск (Покровск). Дошло до того, что командование противника отправило две группы для того, чтобы водрузить флаг Украины над администрацией города. Одной из них удалось это сделать, но в итоге противник был уничтожен, а флаг убран. Какие последствия от такой тактики будут в дальнейшем, уже понимают на Украине.