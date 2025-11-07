Новый спикер парламента Чехии Окамура в первый же день на посту распорядился снять со здания палаты флаг Украины

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура, избранный на третий по значимости пост в стране в среду, 6 ноября, распорядился в четверг снять со здания палаты украинский флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом. Об этом передает РИА Новости.
«Только что я распорядился снять украинский флаг со здания палаты депутатов. Чешская республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — написал Окамура в соцсети Х.
Окамура является лидером движения SPD («Свобода и прямая демократия»), которое на парламентских выборах 3−4 октября получило 7,78% голосов, что принесло ему 15 депутатских мандатов. Вместе с победителем выборов, движением ANO («Акция недовольных граждан»), а также движением «Автомобилисты» SPD образовало новую правящую коалицию, от которой Окамура был выдвинут на пост спикера палаты депутатов. В тайном голосовании в среду, 6 ноября, он получил 107 голосов из 200 возможных. Формирование нового правительства страны президент республики Петр Павел поручил лидеру ANO Андрею Бабишу.
В течение ряда лет Окамура выступал за введение в конституцию института референдума с последующим проведением референдумов о выходе Чехии из состава ЕС и НАТО. После нынешних парламентских выборов и вхождения движения SPD в состав правящей коалиции Окамура отказался от этой идеи, поскольку остальная часть новой правящей коалиции выступает за прозападную ориентацию республики. В коалиционном соглашении прямо прописан отказ от проведения референдумов о выходе страны из состава ЕС и НАТО.
По данным агентства ЧТК, представители праволиберальных партий, составлявших прежнюю правящую коалицию, осудили действия Окамуры по снятию со здания палаты депутатов украинского флага. Депутаты Чешской пиратской партии вывесили украинские флаги из окон своих комнат в здании. -0-