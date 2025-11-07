Новый спикер парламента Чехии Окамура в первый же день на посту распорядился снять со здания палаты флаг Украины

В течение ряда лет Окамура выступал за введение в конституцию института референдума с последующим проведением референдумов о выходе Чехии из состава ЕС и НАТО. После нынешних парламентских выборов и вхождения движения SPD в состав правящей коалиции Окамура отказался от этой идеи, поскольку остальная часть новой правящей коалиции выступает за прозападную ориентацию республики. В коалиционном соглашении прямо прописан отказ от проведения референдумов о выходе страны из состава ЕС и НАТО.