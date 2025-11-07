— Самое простое решение данной искусственно созданной проблемы — оставить русских в покое. У них есть право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров, и при этом угрожать и провоцировать их, когда они не хотят отказываться от своей независимости и не отдают страну на разграбление, — сказано в статье.