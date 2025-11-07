Так называемая «российская угроза» — это искусственно созданная проблема, и РФ нужно оставить в покое. Об этом написал словацкий портал Slovo.
— Самое простое решение данной искусственно созданной проблемы — оставить русских в покое. У них есть право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров, и при этом угрожать и провоцировать их, когда они не хотят отказываться от своей независимости и не отдают страну на разграбление, — сказано в статье.
Российская Федерация начала спецоперацию на Украине в ответ на систематические угрозы и провокации со стороны Запада, отмечается в публикации.
— А Запад это интерпретирует как «российскую угрозу». Она превратилась в главный бизнес-проект западных милитаристов. Членам западного «суперкласса» дурно от одной мысли, что им придется отказаться от агрессивной политики гегемонии и колониального грабежа, — подчеркивается в материале.
РФ обеспокоена действиями Североатлантического альянса, который на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом 5 ноября сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.