Мэра мексиканского Уруапана застрелил 17-летний юноша, прокуратура установила личность нападавшего

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура мексиканского штата Мичоакан установила личность нападавшего, убившего мэра города Уруапан Карлоса Мансо, — это 17-летний подросток из соседнего города, застреленный при нападении, сообщил генеральный прокурор штата Карлос Торрес Пинья. Об этом передает РИА Новости.
«Позавчера, 5 ноября, был идентифицирован и опознан исполнитель этого убийства. Это Виктор Мануэль Убальдо Видалес, 17 лет, уроженец и житель муниципалитета Парачо. Его семья подтвердила, что он ушел из дома за неделю до происшествия», — заявил Торрес Пинья на пресс-конференции, его выступление показало в соцсети Х издание Ri Noticias.
По словам прокурора, экспертизы, проведенные в отношении тела Видалеса, включая анализ на следы пороха, подтвердили его непосредственное участие в нападении. Расследование продолжается, поскольку в нападении участвовали как минимум два человека, а само преступление связано с деятельностью организованных преступных группировок. Следственные действия ведутся совместно с федеральными структурами, включая министерство безопасности и гражданской защиты Мексики.
Мэр Уруапана Карлос Мансо, ранее депутат федерального конгресса от правящей партии «Движение национального возрождения» (Morena), был застрелен вечером 2 ноября во время празднования Дня мертвых. Двое подозреваемых были задержаны, один из нападавших ликвидирован.
Как ранее сообщалось, нападение на мэра совершил неизвестный мужчина, который выстрелил в него семь раз. С ранениями Мансо Родригес был доставлен в больницу, где позже скончался.
В результате нападения также получили ранения член городского совета и телохранитель мэра.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после этого убийства объявила о подготовке «плана мира и справедливости» для штата Мичоакан, направленного на усиление безопасности, борьбу с вымогательством и восстановление доверия жителей региона.