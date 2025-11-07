Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: РФ и США осталось решить всего пару вопросов для проведения саммита

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что России и США осталось решить всего один-два вопроса, чтобы согласовать свои позиции по конфликту на Украине и провести встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Источник: AP 2024

«В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир [на Украине]», — сказал глава правительства в кратком интервью газете Magyar Nemzet.

Он беседовал с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, где 7 ноября должен встретиться с Трампом. Отправляясь туда, Орбан отмечал, что одной из главных тем переговоров в Белом доме станут пути урегулирования украинского конфликта. Он также выражал надежду, что новый российско-американский саммит все-таки состоится в Будапеште.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше