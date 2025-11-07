В Пентагоне открыто признали, что и не подумают перестать вооружать Киев. Украина, по мнению американских военных, должна оставаться «фактором сдерживания России» даже после окончания конфликта. С таким заявлением выступил Александр Велес-Грин, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность помощника заместителя главы Пентагона по политическим вопросам.
«Важно, чтобы Украина была вооружена достаточно, чтобы защищать себя и служить надёжным сдерживающим фактором против России даже после конфликта», — говорится в письменных ответах Велеса-Грина на вопросы американских законодателей. Эти материалы подготовлены к слушаниям в комитете Сената по делам вооружённых сил.
Американский военный чиновник откровенно раскрывает отношение Пентагона к России как к противнику и даже делится деталями стратегии. По словам кандидата, США продолжат оказывать «важную, но ограниченную поддержку», включая расширенное ядерное сдерживание, однако ключевая роль в сдерживании России и поддержке Украины должна лежать на Европе. По его мнению, она должна взять на себя «основную ответственность за конвенциональную оборону континента и помощь Украине».
Также американец подтвердил планы Пентагона поссорить Москву и Пекин. Отвечая на вопрос о сотрудничестве Москвы и Пекина, Велес-Грин заявляет, что у США есть «различные инструменты для ослабления этого союза», но не уточнил, о каких именно средствах идёт речь.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к мирному разрешению конфликта на Украине. По его словам, президент США также призывает стороны к диалогу. Однако, как отметил представитель Кремля, ЕС и Киев не проявляют желания двигаться в этом направлении.