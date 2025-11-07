В Пентагоне открыто признали, что собираются и дальше вооружать Украину: она должна сдерживать Россию

Американский военный чиновник откровенно раскрывает отношение Пентагона к России как к противнику и даже делится деталями стратегии. По словам кандидата, США продолжат оказывать «важную, но ограниченную поддержку», включая расширенное ядерное сдерживание, однако ключевая роль в сдерживании России и поддержке Украины должна лежать на Европе. По его мнению, она должна взять на себя «основную ответственность за конвенциональную оборону континента и помощь Украине».