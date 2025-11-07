Ричмонд
МИД Сирии опроверг сообщения СМИ о планах США развернуть военное присутствие на авиабазе под Дамаском

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел переходного правительства Сирии назвало недостоверными сообщения СМИ о намерениях США использовать авиабазу на юге Дамаска в рамках будущего сирийско-израильского пакта о ненападении. Об этом передает ТАСС.

«Информация о том, что Соединенные Штаты готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе под Дамаском, не соответствует действительности», — говорится в заявлении официального представителя МИД, переданном агентством SANA.

В нем указывается, что США не собираются размещать базы в Сирии. «На данном этапе наблюдается стремление американской стороны к прямому взаимодействию с центральным правительством в Дамаске, — отмечается в тексте. — США поддерживают его усилия по объединению страны и отвергают любые призывы к расколу».

Ранее агентство Reuters передало, что США готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске для обеспечения поддержки будущего договора о мерах безопасности между Сирией и Израилем. Согласно его информации, эта база располагается у въезда в южные районы страны, которые включены в демилитаризованную зону.

29 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что Сирия и Израиль приближаются к выработке совместных договоренностей по мерам безопасности. Готовящийся двусторонний договор с некоторыми незначительными изменениями будет напоминать в основных чертах соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, подписанное в 1974 году. -0-

