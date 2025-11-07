Депутаты Кинельского района Самарской области приняли отставку Юрия Жидкова

Кульминацией поездки стал эпизод на улице, когда Федорищев обнаружил лежащий в траве камень с разбитой табличкой, на которой было написано: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Губернатор несколько раз спросил у главы района, что это за камень. Жидков ответил: «просто камень». Эта фраза вызвала бурную реакцию. На видео, попавшем в интернет, видно, как Федорищев хлопает чиновника по плечу и, употребив нецензурное выражение, заявляет, что тот уволен.