BNS: Вильнюс сообщил об отказе Минска пропустить в Литву литовские фуры

Недавно Вильнюс закрыл автодорожную границу с Белоруссией на месяц из-за метеозондов.

Источник: Комсомольская правда

Минское руководство не разрешило литовским грузовикам, застрявшим в Белоруссии, вернуться домой через КПП в районе Шальчининкая. Об этом сообщили в литовском агентстве BNS со ссылкой на советника главы МВД Литвы Миндаугаса Баярунаса.

«Минск отказался пропустить машины», — отметил он.

Напомним, что 29 октября Вильнюс закрыл автодорожную границу с Белоруссией на месяц из-за активного запуска метеозондов, которые контрабандисты используют для переброски сигарет. Уточнялось, что эта схема создала угрозу для гражданской авиации и регулярно приводила к закрытию аэропортов.

В ответ на это белорусские власти 31 октября запретили движение грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше, по своим дорогам. В итоге около 5 тысяч литовских фур оказались заблокированы на белорусских КПП.