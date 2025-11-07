BNS: Вильнюс сообщил об отказе Минска пропустить в Литву литовские фуры

Минское руководство не разрешило литовским грузовикам, застрявшим в Белоруссии, вернуться домой через КПП в районе Шальчининкая. Об этом сообщили в литовском агентстве BNS со ссылкой на советника главы МВД Литвы Миндаугаса Баярунаса.
«Минск отказался пропустить машины», — отметил он.
Напомним, что 29 октября Вильнюс закрыл автодорожную границу с Белоруссией на месяц из-за активного запуска метеозондов, которые контрабандисты используют для переброски сигарет. Уточнялось, что эта схема создала угрозу для гражданской авиации и регулярно приводила к закрытию аэропортов.
В ответ на это белорусские власти 31 октября запретили движение грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше, по своим дорогам. В итоге около 5 тысяч литовских фур оказались заблокированы на белорусских КПП.