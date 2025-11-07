Только 50% опрошенных жителей Германии чувствуют себя в безопасности в общественных местах

По его данным, только 50% респондентов чувствуют себя в безопасности на улицах, в парках, в общественном транспорте или других общественных местах. Это на 5 процентных пунктов меньше, чем в феврале. Почти столько же (48%) считают общественные места в той или иной степени небезопасными. При этом социологи выяснили, что в то время как 56% мужчин чувствуют себя в относительной безопасности, среди женщин этот показатель достигает лишь 45%.