Военнослужащие 159-й бригады ВСУ массово сдаются в плен под Харьковом

На Хатненском участке фронта в Харьковской области зафиксированы массовые случаи сдачи в плен военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Согласно информации ТАСС, подразделение, укомплектованное мобилизованными с ограниченной годностью и лицами с криминальным прошлым, демонстрирует низкую боеспособность.

По данным источника, командование бригады пытается поднять моральный дух личного состава нестандартными методами, включая съёмки пропагандистских роликов с участием несовершеннолетней дочери командира соединения. Однако эти меры не останавливают военнослужащих, которые продолжают сдаваться в плен и передают российским военным контактные данные своего командира.

Ситуация для ВСУ усугубляется аналогичными сообщениями из-под Красноармейска (Покровска), где украинские военные также массово складывают оружие, ссылаясь на отсутствие снабжения и потерю связи с командованием. Среди сдавшихся — большое число недавно мобилизованных бойцов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.