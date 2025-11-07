По данным источника, командование бригады пытается поднять моральный дух личного состава нестандартными методами, включая съёмки пропагандистских роликов с участием несовершеннолетней дочери командира соединения. Однако эти меры не останавливают военнослужащих, которые продолжают сдаваться в плен и передают российским военным контактные данные своего командира.
Ситуация для ВСУ усугубляется аналогичными сообщениями из-под Красноармейска (Покровска), где украинские военные также массово складывают оружие, ссылаясь на отсутствие снабжения и потерю связи с командованием. Среди сдавшихся — большое число недавно мобилизованных бойцов.
