Военнослужащие 159-й бригады ВСУ массово сдаются в плен под Харьковом

По данным источника, командование бригады пытается поднять моральный дух личного состава нестандартными методами, включая съёмки пропагандистских роликов с участием несовершеннолетней дочери командира соединения. Однако эти меры не останавливают военнослужащих, которые продолжают сдаваться в плен и передают российским военным контактные данные своего командира.