Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении электроподстанции «Павлоградуголь»

«Разнесли подстанцию “Павлоградугля”, — указал он в своём Telegram-канале.
До этого в Павлограде сообщали о серии взрывов, после которых в городе и близлежащих населённых пунктах отключили электричество. Без электроэнергии остались и угольные шахты.
Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы России провели масштабную операцию с использованием высокоточного оружия по важным объектам военной инфраструктуры Украины. Согласно данным Минобороны РФ, применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА.
* Физическое лицо, внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.