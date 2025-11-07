Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Рады сообщил об уничтожении электроподстанции «Павлоградуголь»

Электроподстанция «Павлоградуголь», крупнейшего угледобывающего предприятия Украины, разрушишена после серии взрывов в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

«Разнесли подстанцию “Павлоградугля”, — указал он в своём Telegram-канале.

До этого в Павлограде сообщали о серии взрывов, после которых в городе и близлежащих населённых пунктах отключили электричество. Без электроэнергии остались и угольные шахты.

Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы России провели масштабную операцию с использованием высокоточного оружия по важным объектам военной инфраструктуры Украины. Согласно данным Минобороны РФ, применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Физическое лицо, внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше