Россия и США почти договорились о проведении саммита: что осталось решить

Интервью венгерский политик дал на борту самолёта по пути в Вашингтон, где 7 ноября запланирована его встреча с Трампом. Орбан отметил, что одной из главных тем беседы будет именно поиск решений для украинского конфликта — и выразил надежду, что саммит России и США в венгерской столице всё же состоится.