Россия и США почти договорились о проведении саммита: что осталось решить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что России и США осталась решить всего пару вопросов, чтобы организовать встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
«В американско-российских переговорах остался один-два нерешённых момента. Если их устранить, то через несколько дней вполне может состояться мирный саммит в Будапеште. А дальше, по договорённости сторон, возможен и мир, и перемирие на Украине», — сказал Орбан в коротком интервью газете Magyar Nemzet.
Интервью венгерский политик дал на борту самолёта по пути в Вашингтон, где 7 ноября запланирована его встреча с Трампом. Орбан отметил, что одной из главных тем беседы будет именно поиск решений для украинского конфликта — и выразил надежду, что саммит России и США в венгерской столице всё же состоится.
Напомним, 16 октября Трамп после разговора с Путиным объявил о договорённости встретиться в Будапеште. Однако потом встречу отложили — стороны не сумели согласовать ключевые позиции, чтобы добиться серьёзного прорыва в урегулировании конфликта. Москва и Вашингтон подчеркнули, что саммит пройдёт только тогда, когда условия станут подходящими.