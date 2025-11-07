В Литве пожаловались на отказ Белоруссии пропустить фуры

Литва на месяц, до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря), закрыла пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. По данным белорусской таможни, на территории страны остались более 5 тысяч литовских тягачей и прицепов. Белоруссия разрешила их выезд только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Литва направила руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков.