В Литве пожаловались на отказ Белоруссии пропустить фуры

«Мы говорили только о единственной возможности создания условий для возвращения перевозчиков через пункт пропуска Шальчининкай. Других вариантов не рассматривалось. Такое предложение будет передано Беларуси через представителя Государственной пограничной службы, офицера соответствующего ранга (…). Однако Минск отказывается пропускать литовские грузовики через Беларусь», — приводит его слова агентство.
Литва на месяц, до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря), закрыла пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. По данным белорусской таможни, на территории страны остались более 5 тысяч литовских тягачей и прицепов. Белоруссия разрешила их выезд только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Литва направила руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков.
Вчера Минск призвал Вильнюс возобновить нормальную работу контрольно-пропускных пунктов на границе, о принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи. В ведомстве напомнили, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке.