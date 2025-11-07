Путин пошутил над сменой взглядов бывшего министра спорта Матыцина

Президент России Владимир Путин с юмором отметил, что работа в ГД изменила Олега Матыцина, ранее занимавшего пост министра спорта. Теперь он руководит думским комитетом по физкультуре и спорту.
На заседании профильного Совета Олег Матыцин сообщил о частых случаях, когда компании используют в названиях слова, указывающие на связь с общероссийскими спортивными федерациями, без фактических на то оснований. Для решения проблемы он инициировал предложение законодательно ограничить применение наименований «федерация», «ассоциация» или «союз» только аккредитованными организациями.
"Когда Олег Васильевич был министром, он полагал, что всё нужно регулировать на уровне министерств. Теперь в Думе работает и считает, что все нужно регулировать через нормативную базу, — отметил президент.
