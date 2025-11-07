Сын Муамара Каддафи покинет Ливан после 10 лет тюрьмы

Сначала суд установил для Ганнибала Каддафи залог в размере 11 миллионов долларов, а также запрет на выезд из страны, но после переговоров сумма снизилась до 900 тысяч долларов. По словам адвоката Шарбеля аль-Хури, Ганнибал вскоре покинет Ливан, однако место назначения пока не разглашается из соображений безопасности.
«Правительство национального единства выражает благодарность президенту Ливана и спикеру парламента за сотрудничество и решение об освобождении», — отметили в ПНЕ Ливии.
Ганнибал Каддафи был задержан в Ливане в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама Мусы Садра в 1978 году. Сам сын бывшего ливийского лидера заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Генеральный прокурор Ливии ещё в 2024 году требовал его освобождения, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к 5,5 года заключения по делу о сговоре с Каддафи. Политик отказался от тюремной еды из-за страха за свою безопасность. Он опасается, что сокамерники могут навредить, поэтому питается только йогуртами.
