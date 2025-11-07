Сын Муамара Каддафи покинет Ливан после 10 лет тюрьмы

Ганнибал Каддафи был задержан в Ливане в декабре 2015 года по делу об исчезновении ливанского имама Мусы Садра в 1978 году. Сам сын бывшего ливийского лидера заявлял, что его похитили из Сирии и незаконно перевезли в Ливан. Генеральный прокурор Ливии ещё в 2024 году требовал его освобождения, передаёт РИА «Новости».