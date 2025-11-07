В Кремле раскрыли, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым

«Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары», — сказал изданию «Ведомости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, в минувший четверг, 5 ноября, Владимир Путин приехал в Самару, где принял участие в Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание президентского Совета по спорту.
До этого Путин посещал Самару в сентябре — по пути в Москву из Владивостока.
В ходе рабочей поездки он побывал на предприятии «ОДК-Кузнецов», которое производит разнообразные типы двигателей, включая изделия для гражданской и транспортной авиации.