В Кремле раскрыли, почему Путин не провел отдельную встречу с Федорищевым

В Кремле объяснили, почему в ходе визита президента РФ в Самарскую область у него не состоялось отдельной встречи с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Источник: Российская газета

«Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары», — сказал изданию «Ведомости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, в минувший четверг, 5 ноября, Владимир Путин приехал в Самару, где принял участие в Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» и провел заседание президентского Совета по спорту.

До этого Путин посещал Самару в сентябре — по пути в Москву из Владивостока.

В ходе рабочей поездки он побывал на предприятии «ОДК-Кузнецов», которое производит разнообразные типы двигателей, включая изделия для гражданской и транспортной авиации.

