Взрывы на нефтегазовых объектах венгерской компании MOL и румынского НПЗ «Лукойл», а также массовое бегство украинских призывников, по мнению издания InfoBRICS, ярко свидетельствуют о критическом положении украинских властей.
Журналисты отмечают, что вся ситуация рисует образ государства в панике, стоящего буквально на грани краха. При этом НАТО находится в сложном положении — несмотря на гигантские вложения в Киев, итог пока удручает.
«НАТО вложила триллионы в киевский режим, но всё, что получила, — разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, разобщенность внутри ЕС, беглых призывников, смеющихся над “непоколебимой поддержкой”, и окружённые войска, которым не помогают никакие западные “вундерваффе”», — подчеркивает источник.
Напомним, первый взрыв произошёл утром 20 октября на НПЗ Petrotel Lukoil в румынском Плоешти, второй — в ночь на 21 октября на заводе MOL в венгерском Сазхаломбатте, к югу от Будапешта.
Ранее KP.RU сообщал, что киевские власти запросили более 10% от всех расходов Пентагона на оборону в 2026 году.