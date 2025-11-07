Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об освобождении судом Ливана сына Каддафи Ганнибала

Ливанский суд принял решение об освобождении спустя 10 лет заключения пятого сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи 50-летнего Ганнибала и снижении залога за него с $11 млн до $900 тыс. Об этом 6 ноября сообщила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники, приближенные к ходу разбирательства.

Источник: AP 2024

«Ганнибал Каддафи освобожден после 10 лет заключения в Ливане. Судебный следователь согласился уменьшить сумму залога с $11 млн до $900 тыс.», — говорится в материале.

Собеседник издания уточнил, что данное решение судьи было дискреционным — оно является окончательным и не подлежит обоснованиям. Вердикт, как уточняется, вынесли после двухчасового заседания, на котором подсудимый отвечал на вопросы в присутствии его адвокатов и обвиняющей стороны.

Снижение размера залога, как объяснили источники, было «обменено» на гарантию присутствия Ганнибала Каддафи, арестованного в декабре 2015 года по делу о пропаже ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, на грядущих судебных разбирательствах. Этот шаг, названный изданием «снисходительным», стал, как объясняется в статье, результатом содействия ливанской и ливийской сторон.

Агентство NNA 17 октября сообщило о возможном освобождении Каддафи-младшего при условии выплаты залога в размере $11 млн. Тогда депутат парламента Ливана Ашраф Рифи подчеркнул, что данное судебное решение «противоречит духу закона и справедливости» и призвал к немедленному освобождению заключенного, задержание которого не было обоснованным.