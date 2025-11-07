Стало известно об освобождении судом Ливана сына Каддафи Ганнибала

«Ганнибал Каддафи освобожден после 10 лет заключения в Ливане. Судебный следователь согласился уменьшить сумму залога с $11 млн до $900 тыс.», — говорится в материале.
Собеседник издания уточнил, что данное решение судьи было дискреционным — оно является окончательным и не подлежит обоснованиям. Вердикт, как уточняется, вынесли после двухчасового заседания, на котором подсудимый отвечал на вопросы в присутствии его адвокатов и обвиняющей стороны.
Снижение размера залога, как объяснили источники, было «обменено» на гарантию присутствия Ганнибала Каддафи, арестованного в декабре 2015 года по делу о пропаже ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, на грядущих судебных разбирательствах. Этот шаг, названный изданием «снисходительным», стал, как объясняется в статье, результатом содействия ливанской и ливийской сторон.
Агентство NNA 17 октября сообщило о возможном освобождении Каддафи-младшего при условии выплаты залога в размере $11 млн. Тогда депутат парламента Ливана Ашраф Рифи подчеркнул, что данное судебное решение «противоречит духу закона и справедливости» и призвал к немедленному освобождению заключенного, задержание которого не было обоснованным.