Стало известно об освобождении судом Ливана сына Каддафи Ганнибала

Снижение размера залога, как объяснили источники, было «обменено» на гарантию присутствия Ганнибала Каддафи, арестованного в декабре 2015 года по делу о пропаже ливанского имама и политического деятеля Мусы ас-Садра, на грядущих судебных разбирательствах. Этот шаг, названный изданием «снисходительным», стал, как объясняется в статье, результатом содействия ливанской и ливийской сторон.