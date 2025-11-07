Ричмонд
Вильнюс заявил об отказе Минска пропустить застрявшие на границе литовские фуры

Белоруссия отклонила просьбу Литвы о пропуске через границу застрявших на её территории литовских грузовиков. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на советника главы МВД балтийской республики Миндаугаса Баярунаса.

По его словам, Вильнюс просил Минск разрешить фурам пересечь границу через пункт пропуска Шальчининкай, однако там ответили отказом.

Напомним, введённые Литвой 29 октября ограничения на проезд через границу с Белоруссией привели к значительному увеличению очередей грузового транспорта на границах с Польшей и Латвией. Перевозчики перестраивают логистические маршруты и обращаются за изменением пунктов доставки.

