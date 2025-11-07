Вильнюс заявил об отказе Минска пропустить застрявшие на границе литовские фуры

По его словам, Вильнюс просил Минск разрешить фурам пересечь границу через пункт пропуска Шальчининкай, однако там ответили отказом.
Напомним, введённые Литвой 29 октября ограничения на проезд через границу с Белоруссией привели к значительному увеличению очередей грузового транспорта на границах с Польшей и Латвией. Перевозчики перестраивают логистические маршруты и обращаются за изменением пунктов доставки.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.