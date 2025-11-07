Ричмонд
Трамп назвал условие для катастрофы для США

Президент США Дональд Трамп заявил о катастрофических последствиях возможной отмены введённых его администрацией таможенных пошлин. Во время беседы с журналистами в Белом доме американский лидер подчеркнул, что тарифы привлекли в экономику страны около $17 трлн и помогли разрешить большинство международных торговых конфликтов.

Источник: Life.ru

Трамп признал, что американские потребители могут нести дополнительные расходы из-за пошлин, однако, по его мнению, это компенсируется преимуществами для национальной безопасности. Президент назвал рассматриваемое Верховным судом дело о законности тарифов «самым важным в истории страны».

Ранее апелляционный суд признал, что Трамп превысил полномочия при введении части пошлин. Администрация президента обжаловала это решение, предупреждая о рисках для торговых переговоров и заключённых соглашений.

Ранее Трамп заявил о сохранении пошлин в отношении Китая на уровне 47%. Об этом глава Белого дома рассказал на борту президентского самолёта по пути в Вашингтон после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

