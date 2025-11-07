Трамп назвал условие для катастрофы для США

Трамп признал, что американские потребители могут нести дополнительные расходы из-за пошлин, однако, по его мнению, это компенсируется преимуществами для национальной безопасности. Президент назвал рассматриваемое Верховным судом дело о законности тарифов «самым важным в истории страны».
Ранее апелляционный суд признал, что Трамп превысил полномочия при введении части пошлин. Администрация президента обжаловала это решение, предупреждая о рисках для торговых переговоров и заключённых соглашений.
Ранее Трамп заявил о сохранении пошлин в отношении Китая на уровне 47%. Об этом глава Белого дома рассказал на борту президентского самолёта по пути в Вашингтон после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
