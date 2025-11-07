Трамп назвал условие для катастрофы для США

Президент США Дональд Трамп заявил о катастрофических последствиях возможной отмены введённых его администрацией таможенных пошлин. Во время беседы с журналистами в Белом доме американский лидер подчеркнул, что тарифы привлекли в экономику страны около $17 трлн и помогли разрешить большинство международных торговых конфликтов.