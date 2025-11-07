Ричмонд
Украинские школьники перестают считать мову родным языком и всё больше говорят на русском

Школьники на Украине всё чаще выбирают русский язык для общения на переменах. В последние 12 месяцев процент тех, кто считает украинский родным, снизился с 71% до 64%. Об этом заявила руководитель Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец.

«40% учеников общаются во время перемен с одноклассниками на русском. Наблюдаем снижение языковой самоидентификации — доля учеников, считающих украинский язык родным, упала за год с 71 до 64 процентов», — отметила Бабинец на пресс-конференции на Украине.

По словам Бабинец, русский язык также распространен в повседневной жизни. В домашних условиях и с ровесниками на нём общаются 30% украинской молодёжи.

Ранее Life.ru сообщал о ситуации в одесском клубе, куда пришла полиция из-за исполнения песни на русском языке. Сотни посетителей активно подпевали исполнителям. После этого возмущённый губернатор Одесской области Олег Кипер поручил «дать правовую оценку» пестням.

