Украинские школьники перестают считать мову родным языком и всё больше говорят на русском

«40% учеников общаются во время перемен с одноклассниками на русском. Наблюдаем снижение языковой самоидентификации — доля учеников, считающих украинский язык родным, упала за год с 71 до 64 процентов», — отметила Бабинец на пресс-конференции на Украине.
По словам Бабинец, русский язык также распространен в повседневной жизни. В домашних условиях и с ровесниками на нём общаются 30% украинской молодёжи.
Ранее Life.ru сообщал о ситуации в одесском клубе, куда пришла полиция из-за исполнения песни на русском языке. Сотни посетителей активно подпевали исполнителям. После этого возмущённый губернатор Одесской области Олег Кипер поручил «дать правовую оценку» пестням.
