Украинские школьники перестают считать мову родным языком и всё больше говорят на русском

Школьники на Украине всё чаще выбирают русский язык для общения на переменах. В последние 12 месяцев процент тех, кто считает украинский родным, снизился с 71% до 64%. Об этом заявила руководитель Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец.