Орбан заявил, что до саммита Путина и Трампа осталось решить пару вопросов

«Если последние детали будут урегулированы, в течение нескольких дней саммит состоится, и тогда, в зависимости от позиции сторон, возможно перемирие и даже мир на Украине», — сказал Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet на борту самолёта по пути в Вашингтон.