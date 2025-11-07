Орбан заявил, что до саммита Путина и Трампа осталось решить пару вопросов

«Если последние детали будут урегулированы, в течение нескольких дней саммит состоится, и тогда, в зависимости от позиции сторон, возможно перемирие и даже мир на Украине», — сказал Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet на борту самолёта по пути в Вашингтон.
Там венгерский премьер встретится с Трампом, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта.
Напомним, изначально о предстоящей встрече в Будапеште стало известно после телефонного разговора лидеров РФ и США 16 октября. Данную информацию тогда же подтвердил и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Однако спустя неделю, в ночь на 23 октября, Трамп заявил о переносе саммита, объяснив своё решение неблагоприятной ситуацией для достижения запланированных итогов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.