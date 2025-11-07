Ричмонд
В России планируют увеличить пособия по беременности и родам: выплачивать хотят до 100% среднего заработка

В Госдуму внесут законопроект об увеличении пособий по беременности и родам.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» готовят новый законопроект, который должен значительно повысить размер пособий по беременности и родам. Лидер партии и глава фракции Сергей Миронов рассказал, что документ планируют внести на рассмотрение уже 7 ноября, передает РИА Новости.

Суть инициативы в том, чтобы выплаты по беременности и родам составляли 100% среднего заработка молодой мамы, но при этом не были меньше средней зарплаты по региону. Для тех, кто работает менее шести месяцев, предлагается выплачивать пособие в размере двух МРОТ.

«Эти меры помогут устранить региональные разрывы и дадут поддержку женщинам с низкими доходами, — подчеркнул Миронов. — Это пойдёт на пользу демографии и укрепит социальную справедливость в нашей стране».

Ранее Министерство труда России объявило, что в 2026 году выплаты по программе материнского капитала вырастут на 6,8%. В ведомстве уточнили, что маткапитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, на второго — 974,1 тысячи рублей, если семья ранее не получала выплату за первого ребенка.